Трамп просить президента Ізраїлю захистити Нетаньягу

Офіс Герцога нагадав, що будь-яке помилування має проходити через офіційну процедуру.

Президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу, у якому закликав розглянути можливість помилування прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на офіс Герцога.

Нетаньягу вже тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції. Трамп неодноразово виступав на підтримку свого союзника, а сам ізраїльський прем’єр заперечує всі звинувачення і не визнає себе винним.

"Хоча я абсолютно поважаю незалежність ізраїльської судової системи, я вважаю, що справа проти Бібі, який довгий час боровся разом зі мною, включно проти Ірану, є політичним і невиправданим переслідуванням", - написав Трамп у листі.

Офіс президента Ізраїлю відповів, що будь-хто, хто бажає отримати президентське помилування, повинен подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур.

Раніше, під час візиту до Ізраїлю в жовтні, Трамп уже закликав Герцога помилувати Нетаньягу у своїй промові перед парламентом.

Нагадаємо, у жовтні Трамп також виступав посередником у перемовинах щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням Хамас.

Після порушень домовленостей обидві сторони звинуватили одна одну, і США провели додаткові переговори з ізраїльською стороною.