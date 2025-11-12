Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп просить президента Ізраїлю захистити Нетаньягу

12 листопада 2025, 19:48
Трамп просить президента Ізраїлю захистити Нетаньягу
Фото: Yahoo Finanzas
Офіс Герцога нагадав, що будь-яке помилування має проходити через офіційну процедуру.

Президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу, у якому закликав розглянути можливість помилування прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. 

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на офіс Герцога.

Нетаньягу вже тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції. Трамп неодноразово виступав на підтримку свого союзника, а сам ізраїльський прем’єр заперечує всі звинувачення і не визнає себе винним.

"Хоча я абсолютно поважаю незалежність ізраїльської судової системи, я вважаю, що справа проти Бібі, який довгий час боровся разом зі мною, включно проти Ірану, є політичним і невиправданим переслідуванням", - написав Трамп у листі. 

Офіс президента Ізраїлю відповів, що будь-хто, хто бажає отримати президентське помилування, повинен подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур.

Раніше, під час візиту до Ізраїлю в жовтні, Трамп уже закликав Герцога помилувати Нетаньягу у своїй промові перед парламентом.

Нагадаємо, у жовтні Трамп також виступав посередником у перемовинах щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням Хамас. 

Після порушень домовленостей обидві сторони звинуватили одна одну, і США провели додаткові переговори з ізраїльською стороною.

 
Дональд ТрампІзраїльБеньямін Нетаньягу.

Останні матеріали

Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється