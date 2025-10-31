Трамп різко обмежив прийом біженців у США

Невеличка кількість дозволів буде надаватися переважно білим південноафриканцям.

Адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила щорічну кількість біженців, які допускаються до Сполучених Штатів, до 7500, і переважно це будуть білі південноафриканці. Це вкрай різке скорочення, яке фактично призупиняє традиційну роль Америки як притулку для тих, хто тікає від війни та переслідувань.

Про це повідомляє Associated Press.

Причини введення нових цифр, які опубліковано в повідомленні у Federal Register, не були вказані. Це величезне зниження порівняно з лімітом у 125 тисяч, встановленим минулого року за президентства Джо Байдена.

У повідомленні зазначено, що прийом 7500 біженців у бюджетному 2026 році, який розпочався 1 жовтня, «виправданий гуманітарними міркуваннями або інакше відповідає національним інтересам». Воно не згадує жодних інших конкретних груп, окрім білих південноафриканців, відомих також як африканери.

"Інші жертви незаконної або несправедливої дискримінації в їхніх країнах" розглядатимуться як біженці, зазначається в повідомленні, без конкретики, кого це може стосуватися. Організації, що займаються переселенням біженців, заявили, що це оголошення є зреченням історичної ролі країни у прийомі біженців з усього світу.

Президенти мають повноваження встановлювати ліміт на прийом біженців на свій розсуд, часто враховуючи рекомендації Держдепартаменту або консультуючись з агенціями з переселення біженців. Цей ліміт стане історичним мінімумом біженців, прийнятих до США з моменту започаткування програми в 1980 році.

