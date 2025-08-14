Трамп сподівається, що путін налаштований на укладання угоди

При цьому голова Білого дому заявив, що не впевнений в тому, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню

Напередодні зустрічі з кремлівським диктатором путіним на Алясці голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що не впевнений в тому, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню.

Про це пише The Guardian.

При цьому президент США вважає, що кремлівський диктатор путін хоче укласти угоду.

На питання, чи могли його погрози щодо введення санкцій вплинути на путіна, президент США заявив, що "все має вплив".