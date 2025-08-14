Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп сподівається, що путін налаштований на укладання угоди

14 серпня 2025, 19:31
Трамп сподівається, що путін налаштований на укладання угоди
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
При цьому голова Білого дому заявив, що не впевнений в тому, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню
Напередодні зустрічі з кремлівським диктатором путіним на Алясці голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що не впевнений в тому, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню.
 
Про це пише The Guardian. 
 
При цьому президент США вважає, що кремлівський диктатор путін хоче укласти угоду.  
 
На питання, чи могли його погрози щодо введення санкцій вплинути на путіна, президент США заявив, що "все має вплив".
 
Він додав, що вторинні мита проти Індії "фактично змусили її відмовитися від купівлі нафти в росії".
 
"Звичайно, коли ви втрачаєте другого за величиною клієнта і, ймовірно, втратите першого за величиною клієнта, я думаю, що це, мабуть, має значення. Я не думаю, що ми зможемо домогтися негайного припинення вогню", – сказав голова Білого дому.
 
Головна мета завтрашнього саміту, за словами американського лідера, домовитися про другу зустріч за участю Зеленського. Трамп додав, що вже розглядаються три потенційні різні місця для наступної зустрічі. Тому, якщо вдасться домовитися з путіним, тоді він негайно зателефонує Зеленському та європейським лідерам.
 
Також голова Білого дому заявив, що якщо зустріч пройде погано, тоді він взагалі нікому не зателефонує. 
 
"Існує 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною і в цьому випадку я повернуся до управління країною", - сказав голова Білого дому. 
 
На питання щодо проведення спільної прес-конференції з путіним, Трамп відповів, що це питання не обговорювалося. 
 
"Думаю, було б непогано провести спільну прес-конференцію, а потім окремі", - зауважив голова Білого дому.
 
Потім він додав, що проведе прес-конференцію в будь-якому випадку, навіть якщо переговори проваляться.

 

