Трамп відмовив Орбану у звільненні від санкцій проти російської нафти

Трамп заявив, що не погодився надати Угорщині виняток з санкцій проти російських нафтових компаній.

Президент США Дональд Трамп відмовився звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти, про що його просив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту свого літака.

Відповідаючи на питання щодо прохання Орбана, Трамп заявив, що не погодився надати Угорщині виняток з санкцій проти російських нафтових компаній.

"Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виключення з санкцій проти росії, але я не надав Орбану звільнення", - сказав президент США.