Трамп відмовив Орбану у звільненні від санкцій проти російської нафти
31 жовтня 2025, 20:53
Трамп заявив, що не погодився надати Угорщині виняток з санкцій проти російських нафтових компаній.
Президент США Дональд Трамп відмовився звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти, про що його просив угорський прем'єр Віктор Орбан.
Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту свого літака.
Відповідаючи на питання щодо прохання Орбана, Трамп заявив, що не погодився надати Угорщині виняток з санкцій проти російських нафтових компаній.
"Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виключення з санкцій проти росії, але я не надав Орбану звільнення", - сказав президент США.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 7 листопада.
За даними джерел, головним предметом обговорень може стати припинення купівлі російської нафти Будапештом.
Євросоюз та США намагаються змусити Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Угорський проросійський уряд у відповідь заявляє, що країна, мовляв, не може повністю відмовитися від російської нафти.