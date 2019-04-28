Трамп втретє не прийшов на щорічний прийом до кореспондентів Білого дому
Трамп бойкотує цей захід вже втретє. Від присутності на прийомі відмовилися і низка представників його адміністрації. Про це повідомляє DW.
Замість спілкування з журналістами глава держави надав перевагу участі в політичному мітингу в Грін-Бей (штат Вісконсін). Виступаючи перед своїми прихильниками, він укотре назвав ЗМІ "ворогами народу".
"Вони - брехуни. І знаєте, що найгірше? Складені ними рейтинги, тому що люди їм не вірять", - заявив Трамп.
Президент Асоціації кореспондентів Білого дому Олів'є Нокс вступив у заочну полеміку з Трампом, наголосивши, що такі вислови, як "фейкові новини" і "вороги народу", - це "не мішень" для насмішок, "не прізвиська, якими нагороджують домашніх тварин", і не прізвиська, що роздаються президентом.
"Необхідно відмовитися від політично мотивованих нападів на чоловіків і жінок, чия важка робота дозволяє притягувати до відповідальності можновладців", - наголосив Нокс.
Присутність на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому не є обов'язковою для президентів США, але ця традиція дотримується з 1921 року.
До Трампа останнім, хто відмовився відвідати захід, став в 1981 році 40-й глава американської держави Рональд Рейган, у якого була для цього переконлива причина. Незадовго до прийому Рейган пережив замах і відновлювався від кульового поранення.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп має намір відвідати Францію в червні.
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