Трамп втретє не прийшов на щорічний прийом до кореспондентів Білого дому

Президенти США дотримуються цієї традиції з 1921 року

Президент США Дональд Трамп у суботу, 27 квітня, не прийшов на традиційну щорічну вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA).

Трамп бойкотує цей захід вже втретє. Від присутності на прийомі відмовилися і низка представників його адміністрації. Про це повідомляє DW.

Замість спілкування з журналістами глава держави надав перевагу участі в політичному мітингу в Грін-Бей (штат Вісконсін). Виступаючи перед своїми прихильниками, він укотре назвав ЗМІ "ворогами народу".

"Вони - брехуни. І знаєте, що найгірше? Складені ними рейтинги, тому що люди їм не вірять", - заявив Трамп.

Президент Асоціації кореспондентів Білого дому Олів'є Нокс вступив у заочну полеміку з Трампом, наголосивши, що такі вислови, як "фейкові новини" і "вороги народу", - це "не мішень" для насмішок, "не прізвиська, якими нагороджують домашніх тварин", і не прізвиська, що роздаються президентом.

"Необхідно відмовитися від політично мотивованих нападів на чоловіків і жінок, чия важка робота дозволяє притягувати до відповідальності можновладців", - наголосив Нокс.

Присутність на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому не є обов'язковою для президентів США, але ця традиція дотримується з 1921 року.

До Трампа останнім, хто відмовився відвідати захід, став в 1981 році 40-й глава американської держави Рональд Рейган, у якого була для цього переконлива причина. Незадовго до прийому Рейган пережив замах і відновлювався від кульового поранення.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп має намір відвідати Францію в червні.