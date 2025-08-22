Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп вважає, що Україна має прийняти умови росії для завершення війни – Politico

22 серпня 2025, 21:07
Трамп вважає, що Україна має прийняти умови росії для завершення війни – Politico
Глава Білого дому вважає, що має більше важелів впливу на Україну та Європу
Президент США Дональд Трамп вважає, що для укладення миру Україні доведеться погодитися на угоду, укладену переважно на умовах рф.
 
Про це повідомило Politico з посиланням на обізнані в темі джерела.
 
За словами співрозмовників, глава Білого дому впевнений, що має більше важелів впливу саме на Україну та європейських союзників, тому не надто бажає тиснути на російського президента путіна. Зокрема Трамп не поспішає запроваджувати нові санкції проти рф.
 
Як зазначив колишній посадовець адміністрації президента США, Трамп давно говорить про перевагу росії у війні в Україні, яка значною мірою залежить від постачання американської зброї та розвідки. Тому у глави Білого дому "більше точок тиску", з якими той зможе змусити Київ погодитися на угоду.
 
На думку видання, допис, який Трамп зробив 21 серпня у своїй соцмережі Truth Social, у котрому звинувачує свого попередника Джо Байдена у недостатньому озброюванні України для наступу на противника свідчив не про те, що нинішній президент США може надати Києву таку зброю. Трамп, радше, намагався пояснити брак важелів впливу України на переговорах, вважають журналісти.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється