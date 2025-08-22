Трамп вважає, що Україна має прийняти умови росії для завершення війни – Politico

Президент США Дональд Трамп вважає, що для укладення миру Україні доведеться погодитися на угоду, укладену переважно на умовах рф.

За словами співрозмовників, глава Білого дому впевнений, що має більше важелів впливу саме на Україну та європейських союзників, тому не надто бажає тиснути на російського президента путіна. Зокрема Трамп не поспішає запроваджувати нові санкції проти рф.

Як зазначив колишній посадовець адміністрації президента США, Трамп давно говорить про перевагу росії у війні в Україні, яка значною мірою залежить від постачання американської зброї та розвідки. Тому у глави Білого дому "більше точок тиску", з якими той зможе змусити Київ погодитися на угоду.

На думку видання, допис, який Трамп зробив 21 серпня у своїй соцмережі Truth Social, у котрому звинувачує свого попередника Джо Байдена у недостатньому озброюванні України для наступу на противника свідчив не про те, що нинішній президент США може надати Києву таку зброю. Трамп, радше, намагався пояснити брак важелів впливу України на переговорах, вважають журналісти.