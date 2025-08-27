Трамп вимагає притягнути Сороса до кримінальної відповідальності

Причина – підтримка протестів

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб мільярдера Джорджа Сороса притягнули до відповідальності "за підтримку насильницьких протестів".

Про це повідомляє Трамп в соцмережі Truth Social.

"Джорджа Сороса і його чудового радикально лівого сина слід притягнути до відповідальності згідно із законом RICO за їхню підтримку насильницьких протестів і багато чого іншого по всій території Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.

Він пообіцяв, що не дасть Соросу і його синові "далі розривати Америку на частини".