Трамп вимагає притягнути Сороса до кримінальної відповідальності

27 серпня 2025, 18:11
Трамп вимагає притягнути Сороса до кримінальної відповідальності
Причина – підтримка протестів
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб мільярдера Джорджа Сороса притягнули до відповідальності "за підтримку насильницьких протестів".
 
Про це повідомляє Трамп в соцмережі Truth Social.
 
"Джорджа Сороса і його чудового радикально лівого сина слід притягнути до відповідальності згідно із законом RICO за їхню підтримку насильницьких протестів і багато чого іншого по всій території Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.
 
Він пообіцяв, що не дасть Соросу і його синові "далі розривати Америку на частини".
 
На думку президента, Сорос і його "божевільні друзі із Західного узбережжя" нібито завдали величезної шкоди США.
 
"Будьте обережні, ми стежимо за вами!" - додав Трамп.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

