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Трамп вирішив зняти обмеження на подорожі з Європи, але Байден заблокує рішення

Чинний президент США Дональд Трамп, який залишає посаду 20 січня, підписав указ, яким з 26 січня скасовуються введені в зв'язку з пандемією обмеження на в'їзд в США з країн Шенгенської зони, Британії, Ірландії та Бразилії.
Трамп вирішив зняти обмеження на подорожі з Європи, але Байден заблокує рішення Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Незабаром після того, як розпорядження Трампа було оприлюднено, прессекретар обраного президента Джо Байдена Джен Псакі написала в Twitter, що "за порадою нашої медичної групи адміністрація не має наміру скасовувати ці обмеження з 26 січня".

Вона додала, що "із загостренням пандемії та появою більш заразних варіантів вірусу у всьому світі зараз не час скасовувати обмеження на міжнародні поїздки".

Наказ Трампа скасовує обмеження того дня, коли почнуть діяти нові вимоги до тестування на COVID-19 для всіх іноземних відвідувачів. Трамп  залишає посаду президента США в середу.

Минулого тижня глава Центру по контролю і профілактиці захворювань підписав наказ, що вимагає від майже всіх авіапасажирів пред'явити негативний тест на коронавірус або підтвердження одужання від COVID-19 для в'їзду до Сполучених Штатів починаючи з 26 січня.

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19 01 2021 09:12
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