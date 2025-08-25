Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп виступив із новими заявами про війну в Україні

25 серпня 2025, 20:22
Американський лідер підкреслив, що європейські країни нададуть Україні значні гарантії безпеки, а США братимуть участь лише як підтримка.

Президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо війни, яку росія веде проти України, під час недавніх заяв. Він зазначив, що конфлікт можна було б зупинити відносно легко, проте на шляху стоять "серйозні особистісні конфлікти".

За словами Трампа, війну все одно буде зупинено, хоча деталі гарантій безпеки поки не обговорювалися. Американський лідер підкреслив, що європейські країни нададуть Україні значні гарантії безпеки, а США братимуть участь лише як підтримка.

Трамп також згадав про допомогу Україні, яку надала адміністрація Байдена, заявивши, що вона сягнула $350 млрд. Він додав, що нинішня адміністрація більше не надає коштів безпосередньо Україні, а через НАТО: "НАТО платить нам у повному обсязі і робить із ними що хоче".

Американський лідер прокоментував також причини, через які владімір путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським: "Тому що він його не любить. Він його не любить, розумієте?"

Завершуючи свої заяви, Трамп наголосив, що війни могло б не бути, якби він залишався президентом США: "путін фактично сказав: "Якби Трамп був президентом, цього б не сталося". Це сталося через Афганістан… Україна завжди була для нього ласим шматком. Це ніколи б не сталося, якби я був президентом".

війнаНАТОВладімір ПутінДональд Трамппереговоригарантії безпеки УкраїніВолодимир Зеленський

