Трамп висунув умову путіну для особистої зустрічі

Дональд Трамп зустрінеться з лідером кремля лише за умови, що президент рф також зустрінеться із Зеленським

В четвер, 7 серпня, президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч із російським правителем Володимиром путіним лише за умови, що той також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на представника Білого дому.

"путін має зустрітися із Зеленським, щоби зустріч із Трампом відбулася. Місце перемовин наразі не визначене", - заявив представник адміністрації президента США.

Також раніше у кремлі визначили місце: Трамп і путін можуть зустрітися вже наступного тижня.