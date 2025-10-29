Трамп визнав, що війну в Україні важче врегулювати, ніж він думав

Американський лідер визнав, що недооцінив, наскільки важким може насправді бути шлях до миру.

Президент США Дональд Трамп впевнений, що війна між Україною та росією буде врегульована. Втім, він визнав, що недооцінив наскільки важким буде шлях до миру.

Про це Трамп заявив під час промови на обіді керівників країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

За його словами, російсько-українська війна - єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося завершити, хоча він вважав це найпростішим завданням через "теплі стосунки з путіним".