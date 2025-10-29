Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп визнав, що війну в Україні важче врегулювати, ніж він думав

29 жовтня 2025, 11:52
Трамп визнав, що війну в Україні важче врегулювати, ніж він думав
Американський лідер визнав, що недооцінив, наскільки важким може насправді бути шлях до миру.
Президент США Дональд Трамп впевнений, що війна між Україною та росією буде врегульована. Втім, він визнав, що недооцінив наскільки важким буде шлях до миру.
 
Про це Трамп заявив під час промови на обіді керівників країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
 
За його словами, російсько-українська війна - єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося завершити, хоча він вважав це найпростішим завданням через "теплі стосунки з путіним".
 
"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - росія та Україна", - заявив він.
 
Американський лідер впевнений, що він неодмінно буде врегульований:
 
"Я думав, з цим буде найпростіше - через мої теплі стосунки з президентом путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно - це буде зроблено".

 

