Трамп має намір обговорити з українським президентом "план мирного врегулювання".

Президент США Дональд Трамп запросив лідерів кількох європейських країн долучитися до запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться в понеділок у Білому домі.

Про це інформує The New York Times.

Як зазначає видання, Трамп має намір обговорити з українським президентом "план мирного врегулювання", який, за словами джерел, включає потенційні територіальні поступки з боку України.

Неназвані американські посадовці підтвердили, що європейські лідери також отримали запрошення взяти участь у переговорах.

Водночас вони наголосили, що будь-яке рішення щодо українських територій має ухвалювати виключно Україна, а міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою.

За інформацією джерел, під час розмов з європейськими партнерами Трамп не згадував про можливість запровадження нових санкцій або посилення економічного тиску на росію. Утім, європейські лідери наголосили, що діючі санкції залишатимуться чинними і можуть бути посилені, поки триваютимуть вбивства мирного населення в Україні.

Журналісти пишуть, що Трамп планує схилити на бік цієї всеохоплюючої "мирної угоди" також ключових союзників України в Європі. Україна повинна буде передати росії неокуповані кремлем території Донбасу.

Проте не може проігнорувати ці переговори, адже тоді російський режим отримає перевагу. Зеленський 18 серпня відвідає Трампа у Вашингтоні, щоб поговорити про це.

"Це суперечить стратегії, про яку Трамп та європейські союзники, а також Зеленський, домовилися перед самітом США та рф на Алясці", - зазначає видання.