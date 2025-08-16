Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп запросив європейських лідерів доєднатися до зустрічі із Зеленським у Білому домі

16 серпня 2025, 20:37
Трамп запросив європейських лідерів доєднатися до зустрічі із Зеленським у Білому домі
Фото: AFP
Трамп має намір обговорити з українським президентом "план мирного врегулювання".

Президент США Дональд Трамп запросив лідерів кількох європейських країн долучитися до запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться в понеділок у Білому домі.

Про це інформує The New York Times

Як зазначає видання, Трамп має намір обговорити з українським президентом "план мирного врегулювання", який, за словами джерел, включає потенційні територіальні поступки з боку України.

Неназвані американські посадовці підтвердили, що європейські лідери також отримали запрошення взяти участь у переговорах. 

Водночас вони наголосили, що будь-яке рішення щодо українських територій має ухвалювати виключно Україна, а міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою.

За інформацією джерел, під час розмов з європейськими партнерами Трамп не згадував про можливість запровадження нових санкцій або посилення економічного тиску на росію. Утім, європейські лідери наголосили, що діючі санкції залишатимуться чинними і можуть бути посилені, поки триваютимуть вбивства мирного населення в Україні.

Журналісти пишуть, що Трамп планує схилити на бік цієї всеохоплюючої "мирної угоди" також ключових союзників України в Європі. Україна повинна буде передати росії неокуповані кремлем території Донбасу.

Проте не може проігнорувати ці переговори, адже тоді російський режим отримає перевагу. Зеленський 18 серпня відвідає Трампа у Вашингтоні, щоб поговорити про це.

"Це суперечить стратегії, про яку Трамп та європейські союзники, а також Зеленський, домовилися перед самітом США та рф на Алясці", - зазначає видання.

 

білий дімєвропейці

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється