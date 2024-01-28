Трамп заявив, що до останнього боротиметься з угодою про кордон, до якої прив’язана допомога Україні

Він попереджає, що відсутність прикордонного контролю означає "100% ймовірність" великих терористичних атак на території США.

Екс-президент США Дональд Трамп категорично не згоден з імміграційною угодою, що обговорюється в Конгресі, називаючи південний кордон США "відкритою раною" і "найгіршою в історії»". Політик наголосив на своїй незгоді з угодою про імміграцію, укладеною між двома партіями в Конгресі США, яку захищає Джо Байден, заявивши, що США можуть постраждати від терористичної атаки.

Про це повідомляє The Hill.



Кандидат у президенти від Республіканської партії колишній президент Дональд Трамп за минулу добу назвав південний кордон "найгіршою" в "історії світу", і продовжив своє повідомлення із заявою, що представники Республіканської партії мають утриматися від досягнення двопартійної угоди щодо південного кордону.

На думку Трампа, "погана угода на кордоні набагато гірша, ніж відсутність угоди".

"Сьогодні на нас чекає катастрофа. Це найгірший рубіж в історії світу, відкрита рана у нашій колись великій країні. Терористи вриваються, нестримно, з усіх куточків світу. Зараз є 100% ймовірність того, що у США відбудуться великі теракти", - заявив Трамп.



Він заявив, що кордон став "зброєю масового знищення" і що США пройшли шлях від "найкращого" кордону в історії до "найгіршого" всього за три роки.