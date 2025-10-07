Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що домовитись із путіним важче, ніж припинити війну в Газі

07 жовтня 2025, 21:57
Трамп заявив, що домовитись із путіним важче, ніж припинити війну в Газі
За словами президента США, мирна угода про припинення бойових дій у Газі "дуже близька".

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 7 жовтня, зустрівся із премʼєр-міністром Канади Марком Карні у Білому домі. Під час спільної пресконференції Трамп, зокрема, заявив, що переговори з російським диктатором владіміром путіним виявились "складнішими", ніж мирні переговори щодо ситуації у Газі.

За словами президента США, мирна угода про припинення бойових дій у Газі "дуже близька", пише BBC.

Він також додав, що досягнення угоди з путіним про припинення війни в Україні виявилося "можливо, складнішими" переговорами.

Трампа також запитали про плани щодо системи протиракетної оборони "Золотий купол" під час пресконференції. Він відповів, що разом із Карні "працюватиме над Золотим куполом для двох країн", підкресливши, що це "буде дуже важливо".

Про плани щодо цієї системи Трамп повідомив лише через кілька днів після свого повернення до Білого дому в січні.

Крім цього, Трамп заявив, що Карні "хороша людина, але може бути дуже неприємним".

"Він лідер світового класу. Він хороша людина, він чудово виконує свою роботу і він жорсткий перемовник", — заявив президент США, коментуючи можливість укладення торговельної угоди з Канадою, яка є єдиною країною G7, яка ще її не уклала.

Проте під час пресконференції щодо торгівлі Карні запевнив, що США та Канада "досягнуть правильної угоди".

Журналісти запитали, чому Велика Британія та ЄС змогли домовитися зі США про зниження тарифів, а Канада — ні. Трамп пояснив, що відстань між країнами може ускладнювати переговори.

Карні додав, що США та Канада мають тісні торговельні відносини та активно співпрацюють у сфері торгівлі. Він наголосив, що хоча є галузі, де країни конкурують і потребують окремих домовленостей, існують і сфери, у яких вони «сильніші разом».

"Ми досягнемо правильної угоди", — підсумував Карні.

Дональд ТрампВладімір ПутінСектор Газивійна

Останні матеріали

Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 23:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється