Трамп заявив, що домовитись із путіним важче, ніж припинити війну в Газі

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 7 жовтня, зустрівся із премʼєр-міністром Канади Марком Карні у Білому домі. Під час спільної пресконференції Трамп, зокрема, заявив, що переговори з російським диктатором владіміром путіним виявились "складнішими", ніж мирні переговори щодо ситуації у Газі.

За словами президента США, мирна угода про припинення бойових дій у Газі "дуже близька", пише BBC.

Він також додав, що досягнення угоди з путіним про припинення війни в Україні виявилося "можливо, складнішими" переговорами.

Трампа також запитали про плани щодо системи протиракетної оборони "Золотий купол" під час пресконференції. Він відповів, що разом із Карні "працюватиме над Золотим куполом для двох країн", підкресливши, що це "буде дуже важливо".

Про плани щодо цієї системи Трамп повідомив лише через кілька днів після свого повернення до Білого дому в січні.

Крім цього, Трамп заявив, що Карні "хороша людина, але може бути дуже неприємним".

"Він лідер світового класу. Він хороша людина, він чудово виконує свою роботу і він жорсткий перемовник", — заявив президент США, коментуючи можливість укладення торговельної угоди з Канадою, яка є єдиною країною G7, яка ще її не уклала.

Проте під час пресконференції щодо торгівлі Карні запевнив, що США та Канада "досягнуть правильної угоди".

Журналісти запитали, чому Велика Британія та ЄС змогли домовитися зі США про зниження тарифів, а Канада — ні. Трамп пояснив, що відстань між країнами може ускладнювати переговори.

Карні додав, що США та Канада мають тісні торговельні відносини та активно співпрацюють у сфері торгівлі. Він наголосив, що хоча є галузі, де країни конкурують і потребують окремих домовленостей, існують і сфери, у яких вони «сильніші разом».

"Ми досягнемо правильної угоди", — підсумував Карні.