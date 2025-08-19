Трамп зробив нову заяву про переговори

Президент США розраховує, що путін теж "поводитиметься добре"

Київ повинен проявити гнучкість під час мирних переговорів із москвою.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News.

Так, американський лідер заявив, що не планує бути присутнім на першій можливій зустрічі лідерів України та росії. Водночас він висловив думку, що Зеленський і путін зможуть домовитися.

"Думаю, що путін і Зеленський ладнають між собою трохи краще, ніж я думав. Думаю, у них усе добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть найкращими друзями, але в них усе добре", - сказав Трамп.