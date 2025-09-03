Трампа можуть долучити до саміту "коаліції рішучих" – уряд Німеччини

Берлін підтвердив, що ведеться підготовка до його можливої участі.

Президент США Дональд Трамп може приєднатися до саміту "коаліції рішучих", який відбудеться в четвер, 4 вересня, у гібридному форматі.

Про це повідомили в уряді Німеччини.

Президент США Дональд Трамп може взяти участь у саміті "коаліції рішучих" 4 вересня. Про це заявив представник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє телеканал ntv.

За його словами, наразі триває підготовка до можливої участі американського лідера.

"Певна логістична робота щодо участі президента Трампа вже ведеться", – сказав Корнеліус.

Саміт "коаліції рішучих" відбудеться в четвер у гібридному форматі. До цієї ініціативи входять близько 30 країн, переважно з Європи, які підтримують Україну в умовах війни.

Очікується, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц долучиться до зустрічі у форматі відеозв'язку.

Наразі не уточнюється, хто саме буде присутній у Парижі разом із президентом України Володимиром Зеленським.