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Три країни домовилися з бойовиками Хамас про вихід іноземців з Сектора Гази

14 жовтня 2023, 18:43
Три країни домовилися з бойовиками Хамас про вихід іноземців з Сектора Гази
з вільних джерел
Журналісти отримали інформацію від єгипетських посадовців на умовах анонімності.

Сполучені Штати, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо того, аби іноземні громадяни у секторі Гази могли залишити регіон.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Домовленість передбачає, що іноземні громадяни, яких ескалація застала на території сектору Гази, зможуть виїхати звідти до Єгипту через пункт пропуску Рафах у другій половині дня суботи. До перемовин також нібито був залучений Катар.

За словами одного зі співрозмовників, і Ізраїль, і Хамас та група Ісламістський джихад погодилися не створювати загрози і не заважати виїзду іноземців. На додачу, тривають перемовини про те, щоб впустити у сектор транспорт з гуманітарною допомогою для цивільного населення через цей же пункт пропуску.
 

Домовленість не поширюється на іноземців, які опинилися в заручниках після набігу Хамас на ізраїльські селища.

іноземціСектор Газивійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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