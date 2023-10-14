Три країни домовилися з бойовиками Хамас про вихід іноземців з Сектора Гази
Сполучені Штати, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо того, аби іноземні громадяни у секторі Гази могли залишити регіон.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Домовленість передбачає, що іноземні громадяни, яких ескалація застала на території сектору Гази, зможуть виїхати звідти до Єгипту через пункт пропуску Рафах у другій половині дня суботи. До перемовин також нібито був залучений Катар.
Домовленість не поширюється на іноземців, які опинилися в заручниках після набігу Хамас на ізраїльські селища.