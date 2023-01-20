Це нова історія і для України, і для Євросоюзу – Володимир Зеленський про результати зустрічі з Шарлем Мішелем

Сила нових санкцій має бути такою, яка здатна зупиняти агресію росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув із робочим візитом напередодні.

Володимир Зеленський відзначив, що Шарль Мішель є справжнім другом України, а переговори були змістовними та важливими.

"Дякую за глибоке розуміння всіх потреб наших воїнів і за просування нашої політики, політики підтримки України. Що швидше будуть ухвалені необхідні рішення деякими лідерами безпосередньо у Європі щодо оборонного постачання нашим бійцям, українським воїнам, то надійніше ми зможемо гарантувати безпеку нашим людям, безпеку всім європейцям", – заявив Президент України.

Окрім оборонних питань, під час зустрічі сторони обговорили подальше посилення санкційного тиску на російську федерацію, кроки для реалізації української формули миру, де Євросоюз може стати одним із потужних лідерів та допомогти розширити коло партнерів, а також двосторонню взаємодію із ЄС та процес європейської інтеграції України, що є пріоритетом для кожного громадянина нашої держави.

"Сила таких санкцій має бути такою, яка здатна зупиняти агресію", – сказав Глава держави.

Зокрема, мова йшла про Іран, який поки що продовжує постачати іранські дрони для росії, які потім бомблять Україну. Володимир Зеленський висловив сподівання, що десятий санкційний пакет Євросоюзу буде ще ефектнішим.

"Настав час для санкцій проти російської ядерної галузі, проти всіх її галузей, організацій, усіх суб’єктів, які працюють на російську ракетну програму. Також – нові кроки в енергетиці, включно з ембарго на російські енергоносії", – наголосив Президент.

Сторони також обговорили конкретні заходи для реалізації української «формули миру».

Він висловив сподівання, що не лише країни – члени ЄС, а й держави-кандидати будуть залучені до реалізації формули миру та підтримки відповідних міжнародних зусиль, зокрема резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка готується.

Ще одним важливим аспектом підтримки України є відновлення справедливості. Для цього потрібно діяти на рівні всіх міжнародних організацій, збирати докази, мобілізувати всі правові установи, щоб було відновлено справедливість, заморожено активи всіх осіб, зацікавлених у російській агресії проти України.

"Я сподіваюся, що це заморожування активів допоможе у відбудові України після війни. Для цього Європейська рада також працює", – наголосив Шарль Мішель.