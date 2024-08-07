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ПОЛІТИКА

Ціни на газ зросли до рекордних показників через втрату контролю над газотранспортним пунктом у Суджі

07 серпня 2024, 20:15
Ціни на газ зросли до рекордних показників через втрату контролю над газотранспортним пунктом у Суджі
Фото: УНН
Насамперед ринки відреагували на те, що немає чіткого розуміння стану ключового газотранспортного пункту.

Ціни на газ зросли до рекордних показників після повідомлень щодо втрати стабільного контролю ключового газотранспортного пункту на території росії в місті Суджа. Поки що ринок природного газу "розігрівся" несуттєво.

Про це повідомляє Bloomberg.

Проте невизначеність, на думку аналітиків, може штовхнути ринки до стрімкого збільшення вартості енергоносія. 

Ф’ючерсні угоди зросли у вартості до 38,79 євро за мегават-годину, перевищивши попередній максимум на початку червня. російські блогери та соціальні мережі рясніють повідомленнями, що російська влада втратила контроль над містом, проте це твердження так і не змогли незалежно перевірити внаслідок ведення там бойових дій. "У російському "Газпромі" від коментарів відмовилися, як і в Міноборони та Генштабі Збройних сил України", – зазначає видання. Водночас оператор української газотранспортної системи повідомив у щоденному звіті, що на четвер обсяги постачання по системі будуть у запланованих раніше обсягах.

Нагадаємо, 6 серпня місцева влада Курської області та низка російських військових блогерів повідомили про активні бойові дії на території Суджанського та Коренєвського районів у прикордонні з Україною. російське Міноборони каже, що українські захисники їх атакували силами 11 танків та 20 броньованих бойових машин.

газКурськ

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