Ціни на газ зросли до рекордних показників через втрату контролю над газотранспортним пунктом у Суджі
Ціни на газ зросли до рекордних показників після повідомлень щодо втрати стабільного контролю ключового газотранспортного пункту на території росії в місті Суджа. Поки що ринок природного газу "розігрівся" несуттєво.
Про це повідомляє Bloomberg.
Проте невизначеність, на думку аналітиків, може штовхнути ринки до стрімкого збільшення вартості енергоносія.
Ф’ючерсні угоди зросли у вартості до 38,79 євро за мегават-годину, перевищивши попередній максимум на початку червня. російські блогери та соціальні мережі рясніють повідомленнями, що російська влада втратила контроль над містом, проте це твердження так і не змогли незалежно перевірити внаслідок ведення там бойових дій. "У російському "Газпромі" від коментарів відмовилися, як і в Міноборони та Генштабі Збройних сил України", – зазначає видання. Водночас оператор української газотранспортної системи повідомив у щоденному звіті, що на четвер обсяги постачання по системі будуть у запланованих раніше обсягах.
Нагадаємо, 6 серпня місцева влада Курської області та низка російських військових блогерів повідомили про активні бойові дії на території Суджанського та Коренєвського районів у прикордонні з Україною. російське Міноборони каже, що українські захисники їх атакували силами 11 танків та 20 броньованих бойових машин.