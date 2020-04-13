Ціни на нафту слабо реагують на історичну домовленість про рекордне зниження видобутку

Ключовою перешкодою для досягнення фінальної угоди була позиція Мексики, яка не хотіла брати на себе пропорційно такі ж зобов'язання, як і 22 інші нафтовидобувні країни

Угода не вразила більшість учасників ринку, оскільки обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Через 15 хвилин після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7% після того, як країнам ОПЕК+ вдалося досягти домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку на 13%, зазначає "Економічна правда".

Пізніше в ході торгів ф'ючерси на нафту дорожчали на 4-5%. Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:15 за київським часом 13 квітня становила 32,84 долара за барель, що на 4,3% вище рівня попередньої сесії.

Ф'ючерси WTI на травень на Нью-йоркській товарній біржі виросли в ціні до цього часу майже на 5% - до 23,89 долара за барель.

Угода не вразила більшість учасників ринку, оскільки обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Нафтотрейдери також не готові враховувати як "справжнє" зниження виробництва ті барелі, які і так пішли б з ринку з урахуванням 2-кратного обвалу цін на нафту за березень.

Ключовою перешкодою для досягнення фінальної угоди була позиція Мексики, яка не хотіла брати на себе пропорційно такі ж зобов'язання, як і 22 інші нафтовидобувні країни.

У свою чергу Саудівська Аравія вважала неприйнятним, що хтось із країн не буде в повному обсязі виконувати взяті на себе ОПЕК+ колективні зобов'язання.

Проте, вимушений компроміс був досягнутий, країни ОПЕК+ домовилися знизити нафтовидобуток в травні-червні на 9,7 млн барелів на добу. У четвер називалася цифра в 10 млн, яка враховувала і внесок Мексики.

США, Бразилія та Канада додадуть до зниження, за оцінками, ще 3,7 млн барелів за рахунок падіння виробництва, викликаного зниженням цін.

Угода ОПЕК+ стала вимушеною реакцією нафтовидобувних країн на ситуацію на ринку і тиск з боку США. Через боротьбу з коронавірусною інфекцією, коли перестав нормально працювати транспорт та зупинилися підприємства, попит на нафту в світі знизився приблизно на 30%, ціни впали до 18-річного мінімуму.

Таким чином, хоча узгоджена країнами ОПЕК+ угода щодо зниження видобутку і є безпрецедентною за обсягом, вона не зможе повністю відновити баланс між попитом і пропозицією.

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