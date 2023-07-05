ЦРУ допомагає Україні у війні з росією, проте американські солдати не беруть участі у бойових діях – Newsweek

Видання стверджує, що незважаючи на те, що росія вторглася, США і рф змогли прийняти певні "правила дорожнього руху".

Війна в Україні унікальна тим, що Сполучені Штати підтримують нашу державу, але дві країни формально не є союзниками. І хоча США допомагають Україні проти росії, Вашингтон не перебуває у стані війни з рф. Таким чином, багато з того, що робить Вашингтон для допомоги Києву, тримається в таємниці.

Про це йдеться у статті Newsweek.

За інформацією видання, ЦРУ допомагає Україні зі збором розвідувальної інформації, організацією військової логістики, контактує з країнами, які підтримують Київ, але так, щоб про це не знали росіяни.

"Це складний акт балансування – ЦРУ дуже активно бере участь у війні, але не суперечить головній обіцянці адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на українській землі немає чобіт американських військових", – каже високопоставлений співробітник американської розвідки на умовах анонімності.

За словами співрозмовників видання, пріоритет адміністрації Байдена – уберегти американців від небезпеки та запевнити росію, що їй не потрібно загострювати конфлікт ще більше.

Newsweek детально проаналізував масштаби діяльності ЦРУ в Україні. Ні ЦРУ, ні Білий дім не дали конкретних відповідей на підтвердження, але вони попросили, щоб Newsweek не розкривав конкретні місця операцій ЦРУ в Україні чи Польщі, та не називав інші країни, залучені до таємних операцій ЦРУ.

У виданні зазначають, що головне завдання ЦРУ – зрозуміти, що "коїться в головах" президентів України і росії. Наприклад, співрозмовники журналістів запевнили, що Україна не попереджала США про атаки по об'єктах на території рф або в Криму, як це було у випадку з Кримським мостом.

"Ці атаки суперечать обіцянкам Зеленського, що Україна не вживатиме дій, які можуть розширити масштаби війни", – йдеться у статті.

Вашингтон тихо висловив уряду Зеленського своє невдоволення атакою на Nord Stream у вересні минулого року, яку видання пов'язує з Україною. Це викликало сумніви щодо одного з головних обов'язків ЦРУ щодо розвідки – знати достатньо про те, що планують українці, щоб вплинути на них і дотримуватися таємної угоди з москвою.