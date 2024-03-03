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ПОЛІТИКА

Туреччина закликає до припинення вогню в Україні та розділення питань окупації та суверенітету

03 березня 2024, 15:20
Туреччина закликає до припинення вогню в Україні та розділення питань окупації та суверенітету
Фото: unian.ua
За словами міністра, у Туреччині вважають, що настав час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання припинення вогню.

У Туреччині заявили про необхідність припинення вогню в Україні. Анкара вважає, що Україні та рф досягли ліміту того, чого можна досягти військовими методами.

Про це заявив міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

"Ми вважаємо, що настав час для припинення вогню в Україні. Припинення вогню не означає визнання окупації. Обидві сторони, схоже, досягли межі того, чого вони можуть домогтися за допомогою війни", - сказав він.

За словами міністра, у Туреччині вважають, що настав час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання припинення вогню.

Варто зазначити, що влада Туреччини займає нейтральну позицію щодо війни рф проти України. Анкара заявляє, що підтримує суверенітет України, при цьому прямо не засуджує москву.

На початку повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори між Україною та росією, але це не принесло значних результатів.

Також Туреччина була посередником у створенні "зернового коридору" та декількох обмінів полоненими.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та рф.

 

Туреччинавійна в України

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