Туск офіційно заявив, що в Польщу вторглися російські дрони

10 вересня 2025, 10:57
Дональд Туск. Фото: m.dziennik.pl
За словами премʼєра, причин для паніки нема, але Польща повинна бути готовою до різних сценаріїв.
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що повітряний простір країни в ніч на 10 вересня порушили саме російські ударні безпілотники.
 
Про це заявив Туск у соціальній мережі X.
 
"Минулої ночі польський повітряний простір порушила величезна кількість російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті", - заявив Туск.
 
Польський премʼєр додав, що постійно перебуває на зв'язку з генеральним секретарем НАТО та союзниками.
 
Як пише Polsat News, Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО, що офіційно винесе термінове питання на розгляд Північноатлантичної ради.
 
На екстреному засіданні Ради міністрів Туск заявив, що Польща пережила "драматичну ніч". 
 
"Загрозу було ліквідовано завдяки рішучим діям наших командирів, солдатів, пілотів та союзників", – заявив Туск, додавши, що про жертв не повідомлялося.
 
"Найімовірніше, ми маємо справу з масштабною провокацією", – сказав Туск, додавши, що уряд підтримує постійний контакт із союзниками Польщі. 
 
Польський премʼєр зауважив, що вже не вперше російські безпілотники були збиті на території країни НАТО. Союзники Польщі в Північноатлантичному альянсі дуже серйозно ставляться до ситуації.
 
"Сьогодні ні в кого не може бути жодних сумнівів у тому, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв", – сказав Туск, додавши, що немає жодних підстав для паніки. 
 
За його словами, життя поляків триватиме у звичайному режимі. Обмежень запроваджувати не будуть.
