Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Туск відкинув фейки про участь України у вторгненні дронів до Польщі

12 вересня 2025, 08:53
Туск відкинув фейки про участь України у вторгненні дронів до Польщі
Фото: Shutterstock
У четвер відбулося засідання Ради національної безпеки – перше під головуванням президента Кароля Навроцького. Воно було скликане після вторгнення понад десятка російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч з

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляціями і дезінформацією повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до його країни стоїть Україна.

Про це повідомляє RMF FM.

У четвер відбулося засідання Ради національної безпеки – перше під головуванням президента Кароля Навроцького. Воно було скликане після вторгнення понад десятка російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч з вівторка на середу.

"Антипольська акція, здійснена російською федерацією, певним чином об'єднала польську політичну еліту (...). Суперечки, часто дуже агресивні, вже в принципі припинилися за день до атаки безпілотників на Польщу, і основні центри влади в Польщі розмовляють один з одним у ще кращій атмосфері", – заявив після зустрічі Славомір Ценкевич, голова Ради національної безпеки.

Під час брифінгу для ЗМІ він підкреслив, що Рада пройшла в дуже хорошій атмосфері.

Як повідомив Ценкевич, під час засідання РНБ була спростована неправдива інформація, що з'явилася в польській інфосфері, зокрема, було підкреслено, що безпілотники, які порушили польський повітряний простір, прибули з Росії і були відправлені звідти.

"Було внесено низку спростувань, які стосувалися дезінформації, що вже кілька десятків годин наповнює польську інфосферу, в тому числі, можна сказати, найважливіших спростувань, тобто звідки вилетіли ці безпілотники, кому вони належали і хто здійснив це вторгнення в польський повітряний простір. Як я вже говорив на самому початку, це зробила російська федерація", – підкреслив він.

У схожому тоні висловився і прем'єр-міністр Дональд Туск. "Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які вказують на те, що Україна стоїть за атакою; відповідальність лежить на російській федерації", – сказав він.

"Ми все чіткіше ідентифікуємо тих, хто (поширює це), чи то з політичних причин, чи то з дурості, чи то тому, що вони зрадники, служать російській пропаганді та дезінформації", – додав глава уряду.

Дональд ТускПольщадронидезінформаціяросія загрозаКароль Навроцький

Останні матеріали

Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Політика
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 09:27
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється