Туск звинуватив росію в спробах розсварити Польщу та Україну

Глава польського уряду Дональд Туск звинуватив росію у спробах розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення, за його словами, "вирішального моменту" у російсько-українській війні.

Про це Туск написав у вівторок у соцмережі Х.

Туск зазначив, що зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні, тому "росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву".

"Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", – зазначив польський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перед зустріччю президента США Дональда Трампа та очільника кремля владіміра путіна американська сторона погодилася проконсультуватися з європейськими партнерами. Він також додав, що рішення щодо можливого обміну територіями не можна вирішувати без України.