Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Туск звинуватив росію в спробах розсварити Польщу та Україну

12 серпня 2025, 13:18
Туск звинуватив росію в спробах розсварити Польщу та Україну
Фото: ukrinform.ua
Туск зазначив, що зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні, тому "росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву".

Глава польського уряду Дональд Туск звинуватив росію у спробах розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення, за його словами, "вирішального моменту" у російсько-українській війні.

Про це Туск написав у вівторок у соцмережі Х.

Туск зазначив, що зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні, тому "росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву". 

"Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", – зазначив польський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перед зустріччю президента США Дональда Трампа та очільника кремля владіміра путіна американська сторона погодилася проконсультуватися з європейськими партнерами. Він також додав, що рішення щодо можливого обміну територіями не можна вирішувати без України.

Дональд ТускПольщавійнаросія загроза

Останні матеріали

Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється