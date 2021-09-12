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Тисяча за вакцинацію: в уряді розповіли, до якої дати треба встигнути подати заявку

Уряд 9 грудня вже затвердив порядок здійснення виплат за вакцинацію
Щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу під час першого етапу виплат, потрібно подати заявку з 19 по 29 грудня.
Тисяча за вакцинацію: в уряді розповіли, до якої дати треба встигнути подати заявку Фото: flick НБУ

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Громадське.

Він розповів, що уряд 9 грудня вже затвердив порядок здійснення виплат за вакцинацію. Шмигаль нагадав, що оформлення спеціальної картки "єПідтримка" через застосунок "Дія" буде безкоштовним і без плати за обслуговування.

Прем'єр-міністр також розповів, що вже наступного тижня запустять бета-тестування цієї послуги Міністерством цифрової трансформації. 

Нагадаємо, що 

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09 12 2021 15:12
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