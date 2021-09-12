Тисяча за вакцинацію: в уряді розповіли, до якої дати треба встигнути подати заявку Уряд 9 грудня вже затвердив порядок здійснення виплат за вакцинацію

Щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу під час першого етапу виплат, потрібно подати заявку з 19 по 29 грудня.

Фото: flick НБУ

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Громадське. Він розповів, що уряд 9 грудня вже затвердив порядок здійснення виплат за вакцинацію. Шмигаль нагадав, що оформлення спеціальної картки "єПідтримка" через застосунок "Дія" буде безкоштовним і без плати за обслуговування. Прем'єр-міністр також розповів, що вже наступного тижня запустять бета-тестування цієї послуги Міністерством цифрової трансформації. Нагадаємо, що

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