CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩоб отримати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу під час першого етапу виплат, потрібно подати заявку з 19 по 29 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тисяча за вакцинацію: в уряді розповіли, до якої дати треба встигнути подати заявку
Уряд 9 грудня вже затвердив порядок здійснення виплат за вакцинацію
Фото: flick НБУ
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Громадське.
Він розповів, що уряд 9 грудня вже затвердив порядок здійснення виплат за вакцинацію. Шмигаль нагадав, що оформлення спеціальної картки "єПідтримка" через застосунок "Дія" буде безкоштовним і без плати за обслуговування.
Прем'єр-міністр також розповів, що вже наступного тижня запустять бета-тестування цієї послуги Міністерством цифрової трансформації.
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09 12 2021 15:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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