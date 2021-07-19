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Тисячі пінгвінів зібралися неподалік української полярної станції. Як так сталося?

Переважно біля станції помічали субантарктичних пінгвінів (дженту) чи пінгвінів Аделі
Науковці української полярної експедиції зафіксували рекордні скупчення пінгвінів біля станції "Академік Вернадський". Вчені пояснюють таку поведінку тварин наслідками глобального потепління.
Тисячі пінгвінів зібралися неподалік української полярної станції. Як так сталося? Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише "Громадське".

У липні полярники зафіксували рекордні скупчення пінгвінів зимою: на різних островах за 20 кілометрів від станції відпочивають сотні та тисячі особин. У воді може бути одночасно сотні пінгвінів, які полюють.

Переважно біля станції помічали субантарктичних пінгвінів (дженту) чи пінгвінів Аделі.

Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією

Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook

Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією

Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook

Скупчення пінгвінів також приваблюють хижаків - морських леопардів та косаток. Тому вони теж тримаються неподалік від станції.

Вчені кажуть, що пінгвіни біля "Академіка Вернадського" з'являються час від часу. Ймовірно, до них долучаються тварини з південніших районів, де погодні умови стають несприятливими.

Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією

Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook

У червні та липні пінгвінів також помічали на острові Галіндез, де і розташовується станція. В окремі дні тварин взагалі не було або фіксували невеликі групи. Однак в інші дні - були тисячі пінгвінів, переважно Аделі.

Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією

Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook

Науковці кажуть, що пінгвіни залишаються біля станції через глобальне потепління. Коли в Антарктиці зима, - в Україні у цей час літо - пінгвіни, що живуть біля української станції, зазвичай відпливають північніше. Вони харчуються крилем, тому потребують відкритої води для полювання.

Однак клімат змінюється і зими стають теплішими, тому на архіпелазі Вільгельма упродовж усієї зими залишаються ділянки відкритої води. Тож пінгвінам не потрібно далеко мігрувати й вони тримаються неподалік.

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19 07 2021 13:05
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