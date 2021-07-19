Тисячі пінгвінів зібралися неподалік української полярної станції. Як так сталося?
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише "Громадське".
У липні полярники зафіксували рекордні скупчення пінгвінів зимою: на різних островах за 20 кілометрів від станції відпочивають сотні та тисячі особин. У воді може бути одночасно сотні пінгвінів, які полюють.
Переважно біля станції помічали субантарктичних пінгвінів (дженту) чи пінгвінів Аделі.
Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією
Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook
Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією
Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook
Скупчення пінгвінів також приваблюють хижаків - морських леопардів та косаток. Тому вони теж тримаються неподалік від станції.
Вчені кажуть, що пінгвіни біля "Академіка Вернадського" з'являються час від часу. Ймовірно, до них долучаються тварини з південніших районів, де погодні умови стають несприятливими.
Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією
Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook
У червні та липні пінгвінів також помічали на острові Галіндез, де і розташовується станція. В окремі дні тварин взагалі не було або фіксували невеликі групи. Однак в інші дні - були тисячі пінгвінів, переважно Аделі.
Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією
Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook
Науковці кажуть, що пінгвіни залишаються біля станції через глобальне потепління. Коли в Антарктиці зима, - в Україні у цей час літо - пінгвіни, що живуть біля української станції, зазвичай відпливають північніше. Вони харчуються крилем, тому потребують відкритої води для полювання.
Однак клімат змінюється і зими стають теплішими, тому на архіпелазі Вільгельма упродовж усієї зими залишаються ділянки відкритої води. Тож пінгвінам не потрібно далеко мігрувати й вони тримаються неподалік.
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