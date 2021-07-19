Тисячі пінгвінів зібралися неподалік української полярної станції. Як так сталося?

Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією

Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook

Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів поряд з арктичною станцією

Фото: Національний антарктичний науковий центр/ Facebook

Скупчення пінгвінів також приваблюють хижаків - морських леопардів та косаток. Тому вони теж тримаються неподалік від станції.

Вчені кажуть, що пінгвіни біля "Академіка Вернадського" з'являються час від часу. Ймовірно, до них долучаються тварини з південніших районів, де погодні умови стають несприятливими.