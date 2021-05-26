Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита
Вони розповіли, що рештки кита розташовані на одному з островів району станції "Академік Вернадський", що має назву Расмуссен, повідомляє "Громадське". Скільки часу вони там вже є - точно не відомо. Проте полярники кажуть, що рештки помітили ще учасники першої української експедиції, яка відбувалася у 1996-1997 роках.
Рештки кита, які досліджують українські полярники станції "Академік Вернадський"
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Рештки кита, які досліджують українські полярники станції "Академік Вернадський"
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Рештки кита, які досліджують українські полярники станції "Академік Вернадський"
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Рештки кита, які досліджують українські полярники станції "Академік Вернадський"
Фото: Національний антарктичний науковий центр
На острові збереглися не лише кістки, але й м'які тканини кита. Лише за зовнішнім виглядом кісток зробити точний висновок про вид і вік кита неможливо. Зрештою у 2021 році біологи відібрали зразки тканин. Радіовуглецевий аналіз дозволяє встановити вік тварини, а аналіз білків - її вид. Але дослідники кажуть, що вже мають кілька припущень.
Скільки решткам може бути років?
Дослідники припускають, що кит помер дуже давно і, можливо, був похований під льодовиком. Якщо це і справді так, дослідження зразків дозволять більше дізнатися про минуле китів: їхню генетику, зовнішній вигляд тощо.
Якщо ж рештки відносно нові, то кит може бути однією з жертв китобоїв, які активно діяли на острові в першій половині 20 століття.
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