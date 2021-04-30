Українські полярники повернулися додому після року роботи на станції "Академік Вернадський"

Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем не надто прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з двома пересадками (Сантьяго, Париж) летіли додому, повідомляє "Громадське". Зараз у Чилі діє жорсткий локдаун, країна закрита на в'їзд та виїзд.

Зазначимо, що наприкінці березня на станцію "Академік Вернадський" вирушила двадцять шоста УАЕ. У середині квітня вони прибули в Антарктиду й прийняли варту від колег з 25-ї експедиції.

Чим займалася 25-та УАЕ?

Учасники експедицій виконували в Антарктиді різні завдання. Зимувальний загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, робив посильний ремонт.

З приїздом сезонного загону модернізація активізувалася. Зокрема, українці залили фундамент та встановили новий потужний кран, замінили систему опалення, встановили антену для безлімітного інтернету тощо. Сезонна команда включала також науковців, які працювали за окремими програмами досліджень.

Про 26-ту українську антарктичну експедицію

Основними завданнями українців на станції "Академік Вернадський" на наступні 13 місяців стануть щоденні вимірювання показників, проведення запланованих досліджень і підтримка роботи станції.

Зокрема продовжать вимірювати концентрацію озону в атмосфері. Це одна з найдовших низок спостережень на станції, її розпочали ще британці в 1957 році, вона допомогла їм відкрити явище озонової діри. Зараз українські вчені проводять постійний моніторинг її стану.

Науковці також продовжать глобальний моніторинг грозової активності в атмосфері нашої планети, вивчення будови льодовиків за допомогою георадара та дослідження міграцій китів за допомогою фотоідентифікації.

Крім того, цього року планують започаткувати низку нових досліджень. Зокрема, з використанням потужного метеорадара вивчатимуть формування хмар та опадів, а також "мови" та "діалекти" китів, записані за допомогою гідрофонів.