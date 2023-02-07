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У 2022 році хакери КНДР викрали криптовалютні активи на більшу вартість, ніж будь-який попередній рік – ООН

07 лютого 2023, 10:07
У 2022 році хакери КНДР викрали криптовалютні активи на більшу вартість, ніж будь-який попередній рік – ООН
Фото: Ukrinform
За даними ООН, у 2022 році хакери, пов'язані з Північною Кореєю, викрали більше криптовалютних активів та секретних даних, ніж у попередні роки.

У конфіденційному звіті ООН йдеться про те, що злочинці з КНДР націлилися на мережі іноземних аерокосмічних та оборонних компаній, повідомляє Reuters.

"КНДР використала витончені кібертехнології як для отримання доступу до цифрових мереж, задіяних у кіберфінансуванні, так і для крадіжки потенційно цінної інформації, у тому числі для своїх програм зброї", - йдеться у звіті комітету Ради Безпеки ООН.

За їхніми оцінками, хакери, пов'язані з Північною Кореєю, вкрали віртуальні активи на суму від 630 млн до 1 млрд доларів у 2022 році.

"Зміна вартості криптовалюти в доларах США в останні місяці, ймовірно, вплинула на ці оцінки. Таким чином, 2022 став рекордним роком для крадіжки віртуальних активів КНДР", — йдеться у звіті ООН.

Більшість кібератак було здійснено групами, які контролюють головне розвідувальне управління Північної Кореї — Головне розвідувальне бюро. До цих груп входять хакерські групи, що відстежуються індустрією кібербезпеки, під іменами Kimsuky, Lazarus Group і Andariel.

Раніше повідомлялось, що хакерська група CAXXII оприлюднила 128 ГБ даних, які свідчать про "широкомасштабне" незаконне стеження за громадянами в росії. Та надіслала лист про це у Kyiv Post.

хакериООНКНДРкриптовалюти

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