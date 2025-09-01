Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
​У Афганістані стався землетрус магнітудою 6 балів

01 вересня 2025, 11:51
​У Афганістані стався землетрус магнітудою 6 балів
"Талібан" повідомив про сотні загиблих
У Афганістані поблизу Джелалабаду, п'ятого за величиною міста країни, трапився землетрус магнутудою 6,0. Глибина осередку становила 8 км. За даними "Талібану", загинули від 500 до понад 600 людей. 
 
Про це пише ВВС  із посиланням на місцеву владу. 
 
Раніше повідомляли, що у провінціях Нангархар і Кунар загинуло понад 20 людей, а ще понад 115 отримали поранення.
 
Наразі важко підтвердити фактичну кількість загиблих через віддаленість постраждалих районів. У "Талібані" кажуть, що загинули чи поранені сотні людей, але це не підтверджено. Представник Талібану, який організовує перевезення тіл загиблих гелікоптерами, повідомив, що в одному селі загинула 21 людина та 35 отримали поранення.
 
Протягом усієї ночі та рано вранці також сталося кілька афтершоків.
 
Через зсуви рятувальні операції можуть проводитися лише з повітря через заблоковані дороги.
 
Уряд "Талібану" звернувся по термінову допомогу до міжнародних гуманітарних організацій.
