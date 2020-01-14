У Бельгії уряду немає 233 дні, король дав партіям часу до кінця січня

У 2010-2011 роках Бельгія прожила без уряду рекордний 541 день

Рішення дасть можливість деяким партіям "з'ясувати їхні різні позиції". Протягом вихідних "Фламандські християнські демократи" (CD&V) повторили свої наміри створити більшість з фламандськими націоналістами N-VA, тоді як останні, схоже, простягнули руку франкомовній соціалістичній партії PS.

За 233 дні після федеральних виборів король Бельгії Філіп І продовжив місію доповідачів щодо коаліційних переговорів до 28 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Тепер різні партії повинні мати змогу закріпити й зберегти одні й ті ж позиції протягом періоду трохи довшого, ніж всього кілька днів", - сказав Жорж-Луї Буше ("Реформістський рух", RM), який є одним з двох доповідачів.

Рішення дасть можливість деяким партіям "з'ясувати їхні різні позиції". Протягом вихідних "Фламандські християнські демократи" (CD&V) повторили свої наміри створити більшість з фламандськими націоналістами N-VA, тоді як останні, схоже, простягнули руку франкомовній соціалістичній партії PS.

Водночас лідер опозиційних валлонських "Зелених" (Ecolo) Жан-Марк Нолле зазначив, що "той, хто думає, що N-VA дійсно хоче співпрацювати, помиляється".

"Нам більше не слід звертати увагу на тих, хто хоче знищити країну. Той, хто все ще залишає відкриті двері для N-VA, несе велику відповідальність за політичну кризу", - сказав він.

"Настав час зробити кроки у федеральних переговорах і залишити невеликі політичні ігри позаду нас", - каже Нолле.

Лідер партії N-VA Барт Де Вевер відзначив центральну роль своєї партії в нинішній політичній дискусії і сказав, що "з новим фламандським урядом, я смію сказати, що 1920-і будуть знову нашими".

"Вони хочуть розколоти країну, ми хочемо дати їй майбутнє. Вони - кліматичні скептики, ми хочемо серйозних змін для довкілля. І ми, безумовно, хочемо міцного соціального забезпечення", - додав Нолле.

У 2010-2011 роках Бельгія прожила без уряду рекордний 541 день.

26 травня в Бельгії одночасно пройшли вибори до Європарламенту, федерального і регіональних парламентів, на яких перемогли радикальні партії, що виступають за розширення повноважень регіонів.

У Бельгії немає загальнонаціональних партій, на виборах в нижню палату парламенту Фландрія (північ) голосує за свої нідерландськомовні партії, Валлонія (південь) - за свої, франкомовні.

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