У Белграді відбувся багатотисячний протест із вимогою дострокових виборів

02 вересня 2025, 10:09
У Белграді відбувся багатотисячний протест із вимогою дострокових виборів
Фото: AP
Масові протести, що охопили і низку інших міст, стали продовженням народного невдоволення після трагедії у Новому Саді.

У столиці Сербії, Белграді, 1 вересня пройшла масштабна акція протесту з вимогою проведення дострокових парламентських виборів. Менші демонстрації відбулися також у низці інших міст. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними агентства, ввечері на вулиці Белграда вийшли десятки тисяч протестувальників. Вони вимагають нових виборів, сподіваючись таким чином усунути від влади керівну Сербську прогресивну партію, яку очолює чинний президент Александр Вучич.

Марш протесту стартував о 19:00 від старого залізничного вокзалу столиці. Учасники розпочали його з хвилини мовчання - на знак вшанування пам’яті загиблих внаслідок обвалу на вокзалі в місті Новий Сад у 2024 році.

Саме ця трагедія стала поштовхом до початку масових протестів, які тривають у Сербії з кінця минулого року.

За інформацією телеканалу N1, у Новому Саді поліція застосувала проти демонстрантів кийки та світлошумові гранати.

Нагадаємо, що у Белграді відбуваються антиурядові мінинги після того, як торік у листопаді обвалився дах на залізничній станції у місті Новий Сад, убивши 15 людей.

 

СербіяБелградпротести

