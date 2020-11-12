У Берліні затримано організатора скандальної відеозйомки на Ібіці, що розвалила уряд Австрії
Про це йдеться у матеріалі DW, пише "Європейська правда".
Затримання 40-річного громадянина Австрії Юліана Х., який був оголошений в міжнародний розшук понад рік тому, відбулося напередодні, повідомило австрійське видання Die Presse в п'ятницю, 11 грудня.
Пізніше цю інформацію підтвердили прокуратура Відня і поліція Берліна.
Юліан Х., який володіє детективним агентством в Мюнхені, був затриманий завдяки інформації, отриманої від румунської поліції.
Крім організації нелегальної зйомки відео його також підозрюють в торгівлі наркотиками.
Колишній віцеканцлер Австрії і ексглава ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе, який пішов з обох постів через скандальне відео, заявив, що радий затриманню.
Штрахе висловив надію на "оперативне і всеосяжне розслідування" обставин справи та на затримання інших співучасників і організаторів.
На відеозаписі, який зняли невідомі на приховану відеокамеру на Ібіці в липні 2017 року, за три місяці до парламентських виборів в Австрії, Штрахе обіцяв жінці, що видавала себе за племінницю російського олігарха, держконтракти в обмін на фінансування передвиборної кампанії його партії.
Відео було опубліковане німецькими виданнями Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung 17 травня 2019 року.
Відео на Ібіці не тільки призвело до краху коаліції між консерваторами канцлера Себастіана Курца і "Партією свободи", але також підняло питання про пожертвування австрійських лідерів бізнесу і можливих політичних винагород.
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