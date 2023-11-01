У Білому домі порівняли путіна з Хамас та пообіцяли Україні підтримку – Кірбі

Обидва прагнуть знищити сусідню демократію.

У Білому домі прокоментували конфлікти в Україні та Ізраїлі. Там зазначили, що вони "переплітаються", а російський диктатор путін і бойовики Хамас схожі тим, що обидва прагнуть знищити сусідню демократію.



Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

Коли терористи та диктатори «не платять ціну" за свої дії, вони викликають "лише більше хаосу, смерті та руйнування", через що ціна і загрози для США та світу зростають, сказав Кірбі.



"Це те саме, що годувати алігатора, сподіваючись, що він з'їсть вас останнім", — додав Кірбі.

Він наголосив, що у США зберігається двопартійна підтримка України та підкреслив, що вимагати компенсації за основні засоби національної безпеки — підтримку Ізраїлю та захист України, — є "розривом" із звичайним двопартійним процесом, який може мати "руйнівні наслідки" для безпеки США та їх інтересів щодо національної безпеки за кордоном.

"Тут не повинно бути жодних політичних ігор із нашою національною безпекою чи спроб перетворити підтримку самооборони Ізраїлю на якусь сторону — якийсь політичний футбол", — сказав він.