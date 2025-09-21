Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Британії вчитимуть депутатів, як захищатися від російських та китайських шпигунів

21 вересня 2025, 14:19
У Британії вчитимуть депутатів, як захищатися від російських та китайських шпигунів
Поради депутатам та політикам опублікують протягом наступних кількох тижнів
Британська розвідувальна служба MI6 вперше опублікує рекомендації депутатам щодо захисту від шпигунства та іноземного втручання.
 
Про це повідомляє The Sunday Times.
 
За даними видання, служба безпеки інформуватиме всіх парламентарів та політиків, яких називають "особами високого ризику", про зростаючу загрозу з боку ворожих держав.
 
Поради депутатам та політикам опублікують протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що MI6 також додасть розділ про поїздки за кордон і закликатиме не залишати мобільні телефони та ноутбуки без нагляду в готельних номерах.
 
Як зазначається, британські чиновники чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, основна загроза іноземного втручання виходить з боку Китаю та росії.
