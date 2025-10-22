У британських водах відстежили та супроводили російське військове судно

У британських водах відстежили російський військовий корабель "Віцеадмірал Кулаков", який проходив через протоку Ла-Манш.

До 48-годинної операції НАТО з моніторингу російського військового корабля у британських водах, зокрема, були залучені есмінець і вертоліт Королівського флоту.

У ВПС зазначили, що це вперше військовий корабель Королівського флоту отримав завдання під прямим командуванням Альянсу для такої операції.

Британський есмінець, використовуючи свої датчики та системи для перехоплення "Віцеадмірала Кулакова" в Північному морі, стежив за його проходженням на захід через протоку Ла-Манш до острова Уессан біля французького узбережжя.

А британський вертоліт Wildcat приєднався до операції для надання повітряної підтримки та спостереження за російським кораблем з неба. Загалом у скоординованих діях брали участь три країни — Велика Британія, Франція та Нідерланди.

"Королівський флот готовий реагувати на будь-яку діяльність російського флоту. Він проводить постійні операції з моніторингу для захисту Велико Британії та наших територіальних вод", — наголосив міністр збройних сил Аль Карнс.