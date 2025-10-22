У британських водах відстежили та супроводили російське військове судно
22 жовтня 2025, 20:51
Фото: Royal Navy
Для його супроводу НАТО залучило сили Великої Британії, Франції та Нідерландів.
У британських водах відстежили російський військовий корабель "Віцеадмірал Кулаков", який проходив через протоку Ла-Манш.
Про це повідомили на сайті Королівського військово-морського флоту.
До 48-годинної операції НАТО з моніторингу російського військового корабля у британських водах, зокрема, були залучені есмінець і вертоліт Королівського флоту.
У ВПС зазначили, що це вперше військовий корабель Королівського флоту отримав завдання під прямим командуванням Альянсу для такої операції.
Британський есмінець, використовуючи свої датчики та системи для перехоплення "Віцеадмірала Кулакова" в Північному морі, стежив за його проходженням на захід через протоку Ла-Манш до острова Уессан біля французького узбережжя.
А британський вертоліт Wildcat приєднався до операції для надання повітряної підтримки та спостереження за російським кораблем з неба. Загалом у скоординованих діях брали участь три країни — Велика Британія, Франція та Нідерланди.
"Королівський флот готовий реагувати на будь-яку діяльність російського флоту. Він проводить постійні операції з моніторингу для захисту Велико Британії та наших територіальних вод", — наголосив міністр збройних сил Аль Карнс.