У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і путіна в Сочі буде повернення рф до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України – Стано

Речник Єврокомісії, зокрема, закликав рф долучитися до Чорноморської зернової ініціативи та припинити незаконну агресію й блокування Чорного моря.

У Європейській комісії розповіли про свої очікування від зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з його російським колегою владіміром путіним, що проходить у Сочі.

Про це на брифінгу сказав речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

"Загальне очікування полягає у тому, що росія щонайменш повернеться до Чорноморської зернової ініціативи. І головне очікування у тому, що росія припинить протиправну агресію проти України, складовою якої є блокада Чорного моря і перешкоджання, зокрема, експорту зернових", – зазначив Петер Стано.

Як приклад він навів останню масштабну атаку рф по Одещині та Дніпропетровщині в ніч на 4 вересня, ціллю якої була зернова інфраструктура.

"Це ще раз демонструє, як росія своїми діями погіршує ситуацію з глобальними цінами на продовольство й глобальну продовольчу кризу, що ставить під загрозу мільйони вразливих людей у всьому світі", – зазначив Стано.

Речник Єврокомісії висловив упевненість, що від блокування українського експорту росія насправді отримує прибуток, а також закликав рф долучитися до Чорноморської зернової ініціативи та припинити незаконну агресію й блокування Чорного моря.

"З одного боку, вони підіймають світові ціни, переводячи в готівку багато грошей, тому що одночасно вони також збільшують свій власний експорт. Тому всі розмови про те, що ЄС є перешкодою для російського експорту, – це дезінформація та маніпуляція, це брехня", – переконаний Стано.