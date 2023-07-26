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У Бундесвері на стратегічному рівні не має зауважень до дій ЗСУ – посол у Німеччині

26 липня 2023, 19:49
У Бундесвері на стратегічному рівні не має зауважень до дій ЗСУ – посол у Німеччині
Олексій Макеєв
За його словами, у Берліні розуміють ситуацію з недостатньою кількістю озброєння в України.

Український посол у Німеччині Олексій Макєєв заявив, що "на стратегічному рівні" керівництво Бундесверу не має зауважень до того, як Збройні сили України захищають свої землі й здійснюють контрнаступ.

Про це Макєєв сказав у коментарі "Укрінформу".

За словами дипломата, "на стратегічному рівні немає жодного незадоволення тими чи іншими діями ЗСУ. Крім того, Україна перебуває на постійному зв’язку Міністерством оборони Німеччини й обмінюється досвідом та отримує поради.

"Ми самі звертаємося до німецьких партнерів з проханням проводити так званий After Action Review – це стандартна процедура, яка проводиться після операцій, після кожного дня навчань, що було зроблено правильно, що ні. Ми дуже цінуємо їхні поради щодо того, що і як треба робити. Це відбувається як на тактичному, так і стратегічному рівні та є частиною підготовки наших Збройних сил", – пояснив Макеєв.

Він додав, що у Берліні розуміють ситуацію з недостатньою кількістю озброєння в України – зокрема бронетехніки, систем ППО та літаків.

"Тому коли ми говоримо про Kampf der verbundenen Waffen (загальновійськовий бій), ми повинні розуміти, що нам, на жаль, бракує далекобійної артилерії та переваги в повітрі. В таких умовах те, що ми робимо, знаходить повне розуміння і підтримку вищого командування", – наголосив посол.

озброєннявійна в УкраїніНімечина допомогаросія окупанти

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