У Чехії розпочинаються парламентські вибори

Лідирує партія з антиукраїнськими поглядами

3 жовтня в Чехії розпочнуться вибори до парламенту країни. Згідно з опитуваннями, серед лідерів - партія експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша ANO, який має антиукраїнські погляди.

Зазначається, що вибори до парламенту в Чехії розпочинаються 3 жовтня о 14:00 за місцевим часом. Виборчі дільниці працюватимуть до 22:00. Також вибори продовжаться 4 жовтня - з 8:00 до 14:00. Далі почнеться підрахунок голосів, результати мають оголосити того ж вечора.

В опитуваннях лідирує партія ANO Бабіша, яка має взяти 29,3% голосів. Як пише місцева преса, в разі його перемоги, Чехія може змінити свій курс зокрема й щодо допомоги Україні.