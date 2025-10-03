У Чехії розпочинаються парламентські вибори
03 жовтня 2025, 13:32
Фото: ukrinform.ua
Лідирує партія з антиукраїнськими поглядами
3 жовтня в Чехії розпочнуться вибори до парламенту країни. Згідно з опитуваннями, серед лідерів - партія експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша ANO, який має антиукраїнські погляди.
Про це повідомляє iDNES.
Зазначається, що вибори до парламенту в Чехії розпочинаються 3 жовтня о 14:00 за місцевим часом. Виборчі дільниці працюватимуть до 22:00. Також вибори продовжаться 4 жовтня - з 8:00 до 14:00. Далі почнеться підрахунок голосів, результати мають оголосити того ж вечора.
В опитуваннях лідирує партія ANO Бабіша, яка має взяти 29,3% голосів. Як пише місцева преса, в разі його перемоги, Чехія може змінити свій курс зокрема й щодо допомоги Україні.
На другому місці партія чинного премʼєра Петра Фіала. Згідно з опитуваннями, вона має взяти 20,5%. На третій сходинці ще одна антиукраїнська партія з правими популістичними поглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) - 13,4% голосів.
Також до парламенту мають шанс потрапити центристська партія STAN - 11,7%, чеська піратська партія - 10,1%, ультраправа AUTO - 5,9%, а також лівопопулістська Stačilo! - 5,5% голосів. Загалом в парламенті Чехії розподілять 200 депутатських місць.