У Чернігові російська ракета влучила по гуманітарній місії з розмінування (оновлено)
04 вересня 2025, 16:09
Фото: з вільного доступу
Повідомляють про одного загиблого і двох поранених
Російський ракетний удар по Чернігову забрав життя однієї людини та поранив ще двох. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
За останніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
За інформацією глави МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.
Місцева влада нагадує населенню про небезпеку та закликає залишатися в укриттях до завершення сигналів ракетної небезпеки.
Оновлено о 16:20
За інформацією начальника Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитра Брижинського вже відомо про двох загиблих і трьох поранених.