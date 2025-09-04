У Чернігові російська ракета влучила по гуманітарній місії з розмінування (оновлено)

Повідомляють про одного загиблого і двох поранених

Російський ракетний удар по Чернігову забрав життя однієї людини та поранив ще двох. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За останніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

За інформацією глави МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Місцева влада нагадує населенню про небезпеку та закликає залишатися в укриттях до завершення сигналів ракетної небезпеки.

Оновлено о 16:20