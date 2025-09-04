Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Чернігові російська ракета влучила по гуманітарній місії з розмінування (оновлено)

04 вересня 2025, 16:09
Фото: з вільного доступу
Повідомляють про одного загиблого і двох поранених
Російський ракетний удар по Чернігову забрав життя однієї людини та поранив ще двох. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.
 
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
 
За останніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
 
За інформацією глави МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.
 
Місцева влада нагадує населенню про небезпеку та закликає залишатися в укриттях до завершення сигналів ракетної небезпеки.
 
Оновлено о 16:20
 
За інформацією начальника Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитра Брижинського вже відомо про двох загиблих і трьох поранених.   
війна в Україніракета рфросія окупанти

