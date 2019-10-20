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У Чилі, де тривають протести, внаслідок пожежі в супермаркеті загинули троє людей

Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у Сантьяго через протести проти підвищення цін на проїзд у метро в години пік із 800 до 830 песо (1,17 долара)
У столиці Чилі Сантьяго, де другу добу тривають нічні протести, троє людей загинули внаслідок пожежі в супермаркеті.
У Чилі, де тривають протести, внаслідок пожежі в супермаркеті загинули троє людей Протестуючий студент кусає поліцейського при затриманні під час масових заворушень у Сантьяго, Чилі. Протестанти вимагали провести реформу системи освіти. Фото: Reuters

Як повідомила мер столиці Карла Рубілар, двоє людей загинули безпосередньо на місці, ще один потерпілий помер від опіків у лікарні, повідомляє "Громадське".

Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у Сантьяго через протести проти підвищення цін на проїзд у метро в години пік із 800 до 830 песо (1,17 долара).

У метрополітені Сантьяго заявили, що метро не працюватиме на вихідних. Як зазначає DW, протестувальники пошкодили 164 станцій метрополітену.

Нагадаємо, що у Гонконзі масові протести призвели до сутичок з поліцією.

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20 10 2019 12:40
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