CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Чилі Сантьяго, де другу добу тривають нічні протести, троє людей загинули внаслідок пожежі в супермаркеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чилі, де тривають протести, внаслідок пожежі в супермаркеті загинули троє людей
Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у Сантьяго через протести проти підвищення цін на проїзд у метро в години пік із 800 до 830 песо (1,17 долара)
Протестуючий студент кусає поліцейського при затриманні під час масових заворушень у Сантьяго, Чилі. Протестанти вимагали провести реформу системи освіти. Фото: Reuters
Як повідомила мер столиці Карла Рубілар, двоє людей загинули безпосередньо на місці, ще один потерпілий помер від опіків у лікарні, повідомляє "Громадське".
Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у Сантьяго через протести проти підвищення цін на проїзд у метро в години пік із 800 до 830 песо (1,17 долара).
У метрополітені Сантьяго заявили, що метро не працюватиме на вихідних. Як зазначає DW, протестувальники пошкодили 164 станцій метрополітену.
Нагадаємо, що у Гонконзі масові протести призвели до сутичок з поліцією.
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