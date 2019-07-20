CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ день тиші перед виборами до Верховної Ради Національна поліція України отримала 570 повідомлень і заяв про порушення, пов'язані з виборчим процесом: незаконну агітацію, підкуп виборців, конфлікти, крадіжки, підроблення документів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У день тиші до поліції надійшло майже 570 повідомлень про порушення, відкрито 11 справ
"Станом на 18:00 найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях"
Фото: npu.gov.ua
"Станом на 18:00 найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях", - повідомила прес-служба поліції.
Слідчими підрозділами в день тиші було розпочато 11 кримінальних проваджень, зокрема чотири за фактами, що сталися цього дня. Два з них кваліфіковано за ст.157 Кримінального кодексу (перешкоджання здійсненню виборчого права), за одним - за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ст.158 (надання неправдивих відомостей).
Фото: Національна поліція
Нагадаємо, що з участі у дострокових парламентських виборах на мажоритарних округах вибули 136 кандидатів, 93 самовисуванців та 43 - висуванці від партій, 27 з них були "клонами" на 17 округах.
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