У день тиші до поліції надійшло майже 570 повідомлень про порушення, відкрито 11 справ "Станом на 18:00 найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях"

У день тиші перед виборами до Верховної Ради Національна поліція України отримала 570 повідомлень і заяв про порушення, пов'язані з виборчим процесом: незаконну агітацію, підкуп виборців, конфлікти, крадіжки, підроблення документів.

Фото: npu.gov.ua

"Станом на 18:00 найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях", - повідомила прес-служба поліції. Слідчими підрозділами в день тиші було розпочато 11 кримінальних проваджень, зокрема чотири за фактами, що сталися цього дня. Два з них кваліфіковано за ст.157 Кримінального кодексу (перешкоджання здійсненню виборчого права), за одним - за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ст.158 (надання неправдивих відомостей).

Фото: Національна поліція Нагадаємо, що з участі у дострокових парламентських виборах на мажоритарних округах вибули 136 кандидатів, 93 самовисуванців та 43 - висуванці від партій, 27 з них були "клонами" на 17 округах.

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