У Франції оголошено склад нового уряду

Перепризначено прем'єр-міністром Франції Себастьяна Лекорню

Французьке президентство оголосило новий склад кабінету перепризначеного прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, в якому більшість високих посад залишилися без змін, в той час, як опоненти вимагають політичних змін.

Про це повідомляє Reuters.

Лекорню, який минулого тижня був знову призначений прем'єр-міністром після попереднього терміну, що тривав лише 27 днів, пообіцяв сформувати кабінет "оновлення та різноманітності", але залишив на більшості ключових посад своїх попередніх кандидатів.

Поки що невідомо, чи задовольнить новий кабінет Лекорню опонентів. Ліва партія "Нескорена Франція" (LFI) заявила, що в понеділок подасть вотум недовіри, як і ультраправа партія "Національне об'єднання", що означає, що новий уряд до кінця тижня зіткнеться з напруженим голосуванням.