У Франції розгорівся скандал через підняття палестинських прапорів перед меріями

У французькій політиці назрів новий розкол на тлі планів президента Емманюеля Макрона офіційно оголосити про визнання Палестинської держави під час виступу на Генасамблеї ООН 22 вересня.

Як пише Politico з посиланням на Європейську правду, лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор закликав мерів у цей день підняти палестинські прапори перед меріями, аби відсвяткувати історичне рішення.

Проте Міністерство внутрішніх справ Франції, очолюване консерватором Бруно Ретайо, дало протилежні вказівки: вимагати негайного зняття прапорів і в разі відмови звертатися до суду для примусового виконання.

"У країні й так достатньо питань, що роз’єднують суспільство, щоб ще й імпортувати близькосхідний конфлікт", – написав Ретайо у Facebook.

Фор у відповідь звинуватив його у перевищенні повноважень і втручанні в роботу місцевої влади.

Конфлікт виник у вкрай складний момент для Макрона та нового прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, який намагається збалансувати бюджет і водночас утримати підтримку як соціалістів, так і "Республіканців" Ретайо. Соціалісти, що вже відправили у відставку двох попередніх прем’єрів, висувають жорсткі вимоги в переговорах.

Серед тих, хто пообіцяв вивісити палестинський прапор попри заборону МВС, – мер Нанта від Соцпартії.

Правові обмеження

Представник МВС нагадав телеканалу CNews, що французьке законодавство забороняє розміщення на державних будівлях символів "релігійного, ідеологічного чи політичного характеру".

Раніше суди вже розглядали подібні справи. У червні меру Ніцци Крістіану Естрозі заборонили вивішувати ізраїльські прапори, а в грудні 2024-го суд дозволив меріям піднімати українські прапори, визнавши їх жестом солідарності, а не політичним актом.

Міжнародний контекст

Франція стала першою країною "Групи семи", яка оголосила про намір визнати Палестину. Цей крок викликав критику з боку США: держсекретар Марко Рубіо заявив, що такий підхід підриває позиції Вашингтона та загрожує ускладненням на Близькому Сході.