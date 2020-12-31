У Франції за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч поліцейських

Посилений контроль буде в центрі міст, а також кварталів, де найчастіше фіксувалися якісь інциденти в попередні роки

У Франції за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч правоохоронців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Як і анонсували заздалегідь, у святковий вечір виходити з дому після 20-00 без поважної причини буде заборонено.

У своєму зверненні до префектів міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен просить звернути особливу увагу на великі вечірки, що зараз заборонено, а також - протидіяти хуліганським підпалам авто та іншому вандалізму, що нерідко трапляється у новорічну ніч останніми роками.

Загалом за порядком на вулицях будуть стежити щонайменш 100 000 поліцейських, з посиленим контролем у центрі міст та кварталах, де найчастіше фіксувалися якісь інциденти в попередні роки.

У поліції зазначили, що будуть дивитися на фасади будинків з метою виявляти великі незаконні вечірки - окрім того, що реагуватимуть на повідомлення сусідів.

Згідно з діючими карантинними обмеженнями, збиратися можна компаніями не більше 6 осіб.

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