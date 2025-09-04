У Гаазі відбудеться зустріч коаліції дронів
04 вересня 2025, 15:07
Фото: www.ekathimerini.com
Збереться понад 20 країн
У Гаазі відбудеться зустріч коаліції дронів за участю понад 20 країн. Вона буде присвячена посиленню підтримки України у боротьбі проти російської агресії.
Про це йдеться в заяві міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.
Міністр наголосив, що дрони та антидронні системи мають вирішальне значення для України в боротьбі проти російської агресії.
"У Гаазі я зустрічаюся з представниками Drone Capability Coalition, яка об'єднує понад 20 країн для надання підтримки Україні", - пояснив Брекельманс.
За його словами, він разом з партнерами готуються інвестуємо в цю галузь значні кошти.
"Це зміцнює Україну, а також наші збройні сили та промисловість", - підсумував він.