У Газі через ізраїльський удар загинули 5 журналістів "Аль-Джазіри"

П'ятеро журналістів телекомпанії "Аль-Джазіра" загинули поблизу лікарні "Аль-Шифа" в місті Газа. Одного з них ізраїльські військові назвали "ватажком осередку Х". Загалом у результаті атаки загинуло семеро людей.

Як повідомляє "Аль-Джазіра", кореспонденти Анас аль-Шаріф та Мохаммед Крейке, а також оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль та Моамен Аліва перебували в наметі для журналістів біля головних воріт лікарні, коли вона стала мішенню.

Невдовзі після удару Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що її метою був Анас аль-Шаріф. Він начебто "очолював терористичний осередок у Хамас", "відповідав за здійснення ракетних обстрілів ізраїльських цивільних осіб та військ Армії оборони Ізраїлю". Військові посилаються на розвідувальні дані та документи, знайдені в Газі, як докази. Про інших убитих журналістів Армія оборони Ізраїлю не згадала.

Головний редактор "Аль-Джазіри" Мохамед Моавад розповів, що аль-Шаріф був акредитованим журналістом та "єдиним голосом" для світу, щоб знати, що відбувається в секторі Газа.

Комітет із захисту журналістів (CPJ) у липні заявив, що "серйозно стурбований" безпекою Аль-Шарифа, і що журналіст побоюється за своє життя після того, як став об'єктом "ізраїльської військової кампанії з дискредитації, яка, на його думку, є передумовою його вбивства".

Минулого жовтня ізраїльські військові назвали Аль-Шаріфа одним із шести журналістів Гази, яких, за їхніми словами, було членами Хамас та Палестинського ісламського джихаду, посилаючись на списки людей, які пройшли навчальні курси та отримали зарплати. Однак Комітет захисту журналістів, який у липні закликав міжнародну спільноту захистити Аль-Шарифа, заявив, що Ізраїль не надав жодних доказів на підтвердження своїх звинувачень проти нього.

Аль-Шаріф за кілька хвилин до своєї смерті опублікував на платформі Х, що Ізраїль інтенсивно бомбардує місто Газа вже понад дві години.