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У Херсонській області 18 людей отруїлися морепродуктами

Постраждалі купували мідії, рапани і креветки в кіоску, що не має документів на морепродукти
24 червня в курортному селищі Залізний Порт Херсонської області 18 відпочивальників отруїлися рапанами, креветками і мідіями і звернулися в лікарню.
У Херсонській області 18 людей отруїлися морепродуктами Фото: gettyimages.com

Серед постраждалих є дитина, повідомляє LB.ua.

"Відпочивальники з Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Миколаївської областей і Республіки Білорусь звернулися до райлікарні міста Гола Пристань з харчовим отруєнням. Усі постраждалі вживали морепродукти - варених креветок, рапанів або мідії. Серед пацієнтів була 4-річна дитина", - сказано в повідомленні.

У результаті перевірки в Залізному Порту кіосків уздовж набережної співробітники Держпродспоживслужби виявили кіоск, де купували продукти всі постраждалі. Морепродукти зберігалися в звичайних побутових холодильних камерах, і ніяких документів про їх походження та якість господиня пред'явити не змогла. У жінки вилучили близько 60 кілограмів небезпечної продукції.

Нагадаємо, що на Рівненщині кількість постраждалих внаслідок отруєння під час весілля в кафе "Гурман" зросла до 84 людей.

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