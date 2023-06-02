У кремлі не можуть визначитися – кидати додаткові сили під власний кордон чи на фронт – розвідка Британії

Добровольчі корпуси росії знову зайшли на територію Бєлгородської області рф.

Перед керівництвом рф постала значна дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту, чи посилювати захист власного кордону.

Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомляє у Twitter.

У зведенні зазначають, що добровольчі корпуси росії знову зайшли на територію Бєлгородської області рф, вже вдруге за останні 10 днів. Напередодні за 35 км від кордону, прилетів безпілотник, а з прикордонного Шебекіно почали евакуацію цивільних росіян після українського обстрілу.

"Цього разу російські силовики, вочевидь, швидше стримали учасників рейду, ніж попереднього. Водночас, як визнало Міноборони рф у власному пресрелізі, їм для цього довелося застосувати на власній території увесь комплекс важкої техніки, включно з ударними гелікомтерами та вогнеметну систему ТОС-1А", - йдеться у повідомленні.

"Керівництво рф вирішує, чи посилювати оборону у прикордонних районах росії, чи зміцнювати позиції на окупованих територіях України", – констатує розвідка.